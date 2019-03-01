Большая пенсионная загадка с двумя яблоками

Кажется, что весь аппарат охватила бюрократическая и математическая одновременно лихорадка. Сообщения по поводу доначисления пенсий приходят каждый день. И все они яркие, с требованием разобраться с чересполосицей, с рассказами о подсчетах в столбик.

Для простоты представим проблему в виде глуповатой задачи с яблоками и мальчиками. Допустим, чтобы прожить месяц, требуется одно яблоко. К примеру, мальчик Петя, который всю жизнь плодотворно работал, получал на пенсии одно яблоко в месяц. А мальчик Вася, который работал мало, получал на пенсии всего пол-яблока. Но государство решило, что это несправедливо, и постановило: меньше яблока платить нельзя. А главное, параллельно решило всем, абсолютно всем пенсионерам увеличить пенсии.

Что сделали регионы? Васе подняли пенсию до размера яблока, а Пете добавили еще пол-яблока. Но ведь получилось несправедливо. Вася-то рассчитывал, что ему и просто поднимут, и еще дополнительно проиндексируют.

Все дело в том, что столкнулись два закона: индексация пенсии до прожиточного минимума и просто индексация пенсии в качестве компенсации за повышение возраста выхода на пенсию. И получилось, что те, у которых была небольшая пенсия, сравнялись с теми, у которых она была больше. А допустить, чтобы два пенсионера подрались в очереди за яблоками, нельзя. Но тогда придется добавить и тому, у кого и так была пенсия больше. Он же теперь не может получать столько, сколько те, которые раньше получали меньше.

Собственно, регионы и попытались таким образом решить проблему. Но не получилось. На нее обратили внимание, и теперь нужно искать другой выход. Ситуация осложняется еще и тем, что в разных областях разные прожиточные минимумы. А с этим вообще поделать ничего нельзя: в Якутии пенсии и зарплаты выше, чем, например, в Центральной России. Но и продукты с лекарствами по естественным географическим причинам там куда дороже.

Эту коллизию можно проиллюстрировать и другим примером. Представим поезд. Кто-то захотел подвинуть один вагон. Но это невозможно сделать в обход остальных вагонов. Физически невозможно. Либо не двигать вовсе, либо двигать весь состав. А это уже совсем другие деньги, которые потребуются на индексацию пенсий. Власти, затевая пенсионную реформу, на это не рассчитывали.

Есть два простых ответа. Первый: были бы пенсии в принципе высокие, проблемы бы не было. Второй: копили бы граждане сами, а не рассчитывали на государство, тоже все было бы нормально. Но нужно действовать, исходя из реалий, так что ответы не подходят.