Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.00
74.90
75.00
Прогноз
04.03 – 11.03
$
66.00
74.85
Индексы и котировки Brent
66.75
–0.10 Золото
1307.30
–0.13 РТС
1187.56
–0.21
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.1368
+0.0076
14.02
1.1292
26.02
15.02
04.02

Эксперты предложили радикальную реформу пенсионной системы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кризис пенсионной системы в России может быть преодолен отказом от баллов, значительным увеличением минимального размера оплаты труда и уплатой 50% отчислений самими гражданами. Так считают, как сообщает «Коммерсант», эксперты Центра стратегических разработок.
Еще до начала пенсионной реформы профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, финансовый омбудсмен Юрий Воронин и проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов подготовили для правительства доклад, содержащий эти выводы.
В нем сказано, что причинами кризиса пенсионной системы являются слишком большие уровень безработицы, количество бюджетников, разница в доходах населения и доля теневого сектора.
Кроме того, проблемой эксперты назвали организацию самой системы социального страхования: систему индексаций, не связанную с динамикой оплаты труда, механизм сбора отчислений во внебюджетные фонды, не соответствующий формам занятости, а также непонятность системы населению из-за неучастия в управлении фондами профсоюзов и работодателей.
Одним из способов преодолеть кризис Гонтмахер, Воронин и Сафонов назвали отказ от формулы расчета пенсий, подразумевающей накопление баллов, в пользу той, что основывалась бы на «средней продолжительности трудовой деятельности».
Также, по мнению экспертов, следует значительно увеличить минимальный размер оплаты труда. Это увеличит производительность труда и, как следствие, доходы системы.
Кроме того, предлагается ввести минимальную ставку отчислений на страхование и переложить уплату половины тарифа на работников.
Комментарии6
Личный счет , Юрий Воронин , Евгений Гонтмахер , Александр Сафонов , ВШЭ
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
У Путина попросили денег на газ
Компании
Сбербанк вынес вердикт рублю
Рынки
Страны БРИКС создадут альтернативу Visa и Mastercard
Экономика
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика Другое
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
Кремль отреагировал на интерес США к доходам Путина
Экономика Статьи
Visa и Mastercard просят наказать
Компании Экономика
Зависимость россиян от государства достигла пика
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение