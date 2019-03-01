Эксперты предложили радикальную реформу пенсионной системы

Кризис пенсионной системы в России может быть преодолен отказом от баллов, значительным увеличением минимального размера оплаты труда и уплатой 50% отчислений самими гражданами. Так считают, как сообщает «Коммерсант», эксперты Центра стратегических разработок.

В нем сказано, что причинами кризиса пенсионной системы являются слишком большие уровень безработицы, количество бюджетников, разница в доходах населения и доля теневого сектора.

Кроме того, проблемой эксперты назвали организацию самой системы социального страхования: систему индексаций, не связанную с динамикой оплаты труда, механизм сбора отчислений во внебюджетные фонды, не соответствующий формам занятости, а также непонятность системы населению из-за неучастия в управлении фондами профсоюзов и работодателей.

Одним из способов преодолеть кризис Гонтмахер, Воронин и Сафонов назвали отказ от формулы расчета пенсий, подразумевающей накопление баллов, в пользу той, что основывалась бы на «средней продолжительности трудовой деятельности».

Также, по мнению экспертов, следует значительно увеличить минимальный размер оплаты труда. Это увеличит производительность труда и, как следствие, доходы системы.

Кроме того, предлагается ввести минимальную ставку отчислений на страхование и переложить уплату половины тарифа на работников.