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Опубликованы зарплаты российских чиновников 

Lenta.ru + ещё 8 20 минут назад
Фото: ТАСС
Средняя зарплата госслужащих в России в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.
По сравнению с 2017 годом среднее жалование чиновников выросло на 5,4 процента. Оно на 83,2 тысячи рублей превышает среднюю по стране номинальную зарплату (43,4 тысячи рублей).
Также перечислены ведомства с самыми высокими зарплатами. На первом месте аппарат правительства со средней зарплатой в 240,4 тысячи рублей (на 5,7 процента больше, чем в 2017 году), на втором — администрация президента с 236,7 тысячи (плюс 8,8 процента), на третьем — Совет Федерации со 186,4 тысячи рублей (плюс 0,05 процента).
В ходе подсчета не учитывались зарплаты региональных представительств ведомств, а также сотрудников спецслужб: ФСБ, Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО).
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Личный счет , Росстат , ФСБ , Администрация Президента РФ , Совет Федерации , Федеральная служба охраны
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