Опубликованы зарплаты российских чиновников

Средняя зарплата госслужащих в России в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей, следует из данных Росстата , опубликованных на сайте ведомства.

По сравнению с 2017 годом среднее жалование чиновников выросло на 5,4 процента. Оно на 83,2 тысячи рублей превышает среднюю по стране номинальную зарплату (43,4 тысячи рублей).