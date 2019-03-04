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Европейцы придумали, как выйти на пенсию в 30 лет 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Молодые люди из Западных стран объединяются в тематические группы на форуме Reddit, где обсуждают варианты достижения финансовой свободы в возрасте 20-40 лет. Многие сходятся во мнении, что необходимо много экономить, а заработанные деньги грамотно инвестировать.
Истории из жизни, размышления и тематические обсуждения миллениалы (молодые люди в возрасте 23-38 лет) снабжают хэштегами #RetiredAtTwenty, #RetiredAtThirty (#напенсиюв20, #на пенсиюв30 — прим. ред.). Их всех объединяет стремление достичь финансовой свободы, основанной на пассивном доходе. В качестве первоначального капитала молодёжь планирует использовать деньги, заработанные за недолгое время стандартной офисной карьеры.
Чтобы сумма оказалась максимально внушительной те, кто стремится к ранней пенсии, как правило, живут в режиме «жёсткой экономии»: откладывают от 50 до 90% от зарплаты ежемесячно. Миллениалы даже не задумываются о покупке собственного жилья, личного транспорта, зачастую экономят на еде. Цель — грамотно вложить заработанные средства, чтобы впоследствии получать дивиденды. В большинстве случаев молодые люди останавливают свой выбор на инвестициях в ценные бумаги, а также приобретении недвижимости для последующей сдачи её в аренду.
Учитывая ежегодный рост инфляции, молодые пенсионеры с фиксированным уровнем дохода нередко переезжают в более дешёвые города и страны.
При этом проблема «чем заняться на ранней пенсии» перед молодыми людьми не стоит. По их словам, это время — заняться собственным здоровьем, развитием творческих способностей и духовного совершенствования.
Впрочем, многие эксперты считают, что поборники ранней пенсии рискуют упустить много возможностей, поскольку по статистике в среднем возрасте люди зарабатывают на порядок больше, чем в юности, сообщает MarketWatch. Предприниматель Гэри Вайнерчук считает, что идея раннего выхода на пенсию родилась из банального нежелания работать.
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