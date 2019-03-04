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В ЦБ оценили идею с ипотечными каникулами 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расширение программы помощи ипотеки молодым семьям и введение ипотечных каникул поддержит ипотечное кредитование. В целом прошлый год по ипотеке был «очень хорошим». Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
«Очень важно, что новая программа, вернее, расширение программы помощи ипотеки молодым семьям поддержит и ипотечное кредитование. И конечно, очень важно, что появится инструмент, мы сейчас над ним работаем, изменения законодательства, чтобы были ипотечные каникулы, потому что многие люди, мы знаем, сомневаются, брать ли ипотеку. Это очень ответственно — брать кредит на 10, 15, 20 лет: вдруг они потеряют работу, снизятся доходы. Поэтому, если в законодательстве будет возможность однократно прибегнуть к таким ипотечным каникулам, мне кажется, это поможет в целом и людям более уверенно брать ипотечные кредиты. И здесь не видим потерь банков, потому что для них общая сумма кредита не меняется, ставки не меняются. Просто они дают шестимесячные каникулы. Мне кажется (во многих странах это есть), это поможет также сделать ипотечное кредитование более привлекательным», — сказала она.
Глава регулятора отметила положительные результаты прошлого года в сфере ипотечного кредитования.
«По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов (в позапрошлом году было 2 триллиона), и ставки были достаточно низкими. Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум», — добавила она.
Хотя президент и отметил, что подобная процедура применялась раньше, Набиуллина отметила, что происходит она другим образом.
«Это была реструктуризация кредитов. Там меняли ставки. А здесь мы имеем в виду, что ставки не меняются, а пока, допустим, человек потерял работу (обычно в среднем он ищет работу 5—7, 9 месяцев), в ряде случаев работает страхование, но мы посмотрели, страховые продукты требуют, чтобы гражданин шёл на биржу занятости. Но не все ходят и регистрируются как безработные, они ищут работу по-другому. Поэтому это тоже может быть», — отметила глава ЦБ.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
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