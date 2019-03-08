Больше всего кипрских паспортов за год получили россияне

Россияне составили большинство иностранных граждан, получивших в 2017 году паспорта Кипра. Следом идут британцы и украинцы. В начале 2019 года Республика ужесточила условия получения гражданства инвесторами.

Как сообщает сайт Статистического управления Евросоюза 6 марта, гражданство Кипра в 2017 году получили более 5,5 тысяч человек, из них на россиян приходится 23,8% (1313 человек). 9,1% (502 человека) составили британцы, 8,7% (479 человек) — украинцы.

В целом больше всего паспортов другого государства получили марокканцы — почти 68 тысяч человек, 83% из них стали гражданами Италии, Испании и Франции. На втором месте расположились албанцы (около 59 тысяч человек, или 97% получили паспорта Италии и Греции). Замыкают тройку индийцы — 31,6 тысяч, 53% получили гражданство Великобритании.

Более половины из 29 900 турков стали гражданами Германии, 32% из 25 тысяч румынцев стали итальянцами, 45% из примерно 23 тысяч пакистанцев получили британские паспорта. Далее идут поляки (22 тысяч, 63% из получили британское или немецкое гражданство) и бразильцы (21,6 тысяч, 74% из них стали португальцами или итальянцами).

В середине февраля 2019 года правительство Кипра одобрило ужесточение условий программы "гражданство за инвестиции", потребованного Евросоюзом. Она также известна как программа "золотых паспортов".

Порог инвестиций для получения гражданства повысился с 2 млн фунтов стерлингов до 2,5 млн фунтов стерлингов. Кроме того, введено обязательное пожертвование на 150 000 фунтов в кипрские государственные фонды.

Правда, по мнению экспертов, на самом деле мало что изменилось, и ужесточение можно назвать "косметическим". Даже с учетом изменений кипрская программа останется самой доступной в Европе.

Гражданство Кипра — это паспорт Евросоюза, позволяющий всем членам семьи получателя беспрепятственно находиться в одной из 48 стран, а также путешествовать без виз примерно в 170 государствах. Кроме того, Кипр считается одной из наиболее простых юрисдикций для смены резидентства и позволяет налогоплательщику, получающему доход в виде дивидендов, не платить налог на доходы физических лиц в течение 17 лет.