Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.28
$
66.15
74.40
74.49
Прогноз
11.03 – 18.03
$
65.72
74.64
Индексы и котировки Brent
64.64
+0.09 Золото
1297.84
+0.07 РТС
1179.58
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.03
1.1234
–0.0105
21.02
1.1339
05.03
22.02
11.02

Больше всего кипрских паспортов за год получили россияне 

Newsru.com + ещё 4 5 часов назад
Фото: Reuters
Россияне составили большинство иностранных граждан, получивших в 2017 году паспорта Кипра. Следом идут британцы и украинцы. В начале 2019 года Республика ужесточила условия получения гражданства инвесторами.
Как сообщает сайт Статистического управления Евросоюза 6 марта, гражданство Кипра в 2017 году получили более 5,5 тысяч человек, из них на россиян приходится 23,8% (1313 человек). 9,1% (502 человека) составили британцы, 8,7% (479 человек) — украинцы.
В целом больше всего паспортов другого государства получили марокканцы — почти 68 тысяч человек, 83% из них стали гражданами Италии, Испании и Франции. На втором месте расположились албанцы (около 59 тысяч человек, или 97% получили паспорта Италии и Греции). Замыкают тройку индийцы — 31,6 тысяч, 53% получили гражданство Великобритании.
Более половины из 29 900 турков стали гражданами Германии, 32% из 25 тысяч румынцев стали итальянцами, 45% из примерно 23 тысяч пакистанцев получили британские паспорта. Далее идут поляки (22 тысяч, 63% из получили британское или немецкое гражданство) и бразильцы (21,6 тысяч, 74% из них стали португальцами или итальянцами).
В середине февраля 2019 года правительство Кипра одобрило ужесточение условий программы "гражданство за инвестиции", потребованного Евросоюзом. Она также известна как программа "золотых паспортов".
Порог инвестиций для получения гражданства повысился с 2 млн фунтов стерлингов до 2,5 млн фунтов стерлингов. Кроме того, введено обязательное пожертвование на 150 000 фунтов в кипрские государственные фонды.
Правда, по мнению экспертов, на самом деле мало что изменилось, и ужесточение можно назвать "косметическим". Даже с учетом изменений кипрская программа останется самой доступной в Европе.
За последние годы гражданами Кипра стали дочь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и Елены Батуриной Елена, олигарх Олег Дерипаска, Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин.
Гражданство Кипра — это паспорт Евросоюза, позволяющий всем членам семьи получателя беспрепятственно находиться в одной из 48 стран, а также путешествовать без виз примерно в 170 государствах. Кроме того, Кипр считается одной из наиболее простых юрисдикций для смены резидентства и позволяет налогоплательщику, получающему доход в виде дивидендов, не платить налог на доходы физических лиц в течение 17 лет.
Newsru.com: последние новости
"Фонтанка": сотни тысяч квадратов недвижимости, арендуемой "Газпромом", записаны на петербургскую пенсионерку-миллиардершу Forbes назвал нового лидера списка самых богатых россиян "Ромир": средней российской семье нужно около 76 тыс. рублей "для нормальной жизни"
Комментарии11
Личный счет , Олег Дерипаска , Юрий Лужков , Елена Батурина , Максим Галкин , Алла Пугачева , ЕС
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение