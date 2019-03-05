Глава ВТБ ожидает снижения ставок по ипотеке во второй половине 2019 года

"Мы понимаем поставленную вами задачу — предоставлять максимально дешевые кредиты. На сегодня мы еще держим планку, до 10% стоимость не дошла, и считаем, что экономическая ситуация во второй половине года, особенно создав условия для снижения ставок в целом по экономике, и, таким образом, и ставки по ипотеке тоже будут снижаться. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9,8% в среднесрочной перспективе, [были] вполне достижимы", — сказал Костин.

ВТБ в 2019 году планирует выдать 425 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1 трлн рублей. В прошлом году было выдано 300 тыс. новых ипотек.

"Мы за год выдали 300 тыс. новых ипотечных кредитов, а в этом году планируем выдать 425 тысяч объемом один триллион рублей — только за один год", — сказал Костин.

По словам главы ВТБ, на сегодняшний день объем ипотечного портфеля банка достигает 1,4 трлн рублей.