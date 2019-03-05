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Глава ВТБ ожидает снижения ставок по ипотеке во второй половине 2019 года 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает снижения ставок по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы понимаем поставленную вами задачу — предоставлять максимально дешевые кредиты. На сегодня мы еще держим планку, до 10% стоимость не дошла, и считаем, что экономическая ситуация во второй половине года, особенно создав условия для снижения ставок в целом по экономике, и, таким образом, и ставки по ипотеке тоже будут снижаться. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9,8% в среднесрочной перспективе, [были] вполне достижимы", — сказал Костин.
ВТБ в 2019 году планирует выдать 425 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1 трлн рублей. В прошлом году было выдано 300 тыс. новых ипотек.
"Мы за год выдали 300 тыс. новых ипотечных кредитов, а в этом году планируем выдать 425 тысяч объемом один триллион рублей — только за один год", — сказал Костин.
По словам главы ВТБ, на сегодняшний день объем ипотечного портфеля банка достигает 1,4 трлн рублей.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ
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