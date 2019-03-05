Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — сказал глава государства, передает ТАСС.

Он пообещал переговорить с ЦБ , «чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».

«Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», — пояснил свою позицию президент.

В феврале глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в следующем году ставки по ипотеке достигнут 8%.

Перед этим Путин заявил, что «правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже», согласно майскому указу.

После понижения ипотечных ставок с осени 2018 года начались повышения. В настоящее время ипотека на новостройку в Сбербанке обойдется минимум в 11%, а в ВТБ — в 10,1%.