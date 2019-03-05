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Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6% 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным назвал принципиально важным обеспечить реальную ставку в 6% по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей.
«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — сказал глава государства, передает ТАСС.
Он пообещал переговорить с ЦБ, «чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».
«Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», — пояснил свою позицию президент.
В феврале глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в следующем году ставки по ипотеке достигнут 8%.
Перед этим Путин заявил, что «правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже», согласно майскому указу.
После понижения ипотечных ставок с осени 2018 года начались повышения. В настоящее время ипотека на новостройку в Сбербанке обойдется минимум в 11%, а в ВТБ — в 10,1%.
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Личный счет , Недвижимость , Герман Греф , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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