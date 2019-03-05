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В России нашли пенсионерку-миллиардера 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова является собственником имущества стоимостью не менее миллиарда долларов, пишет «Фонтанка».
Издание, изучив выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Федеральной налоговой службы (ФНС), пришло к выводу, что 80-летняя Дубленникова владеет несколькими компаниями. На них в свою очередь оформлены объекты недвижимости: торговые и выставочные центры в Петербурге, стоимость которых составляет десятки миллиардов рублей.
В большинстве из них площади арендуют структуры «Газпрома». При этом сам концерн только формально владеет миноритарной долей в одной из фирм — «Экспофорум», на балансе которой с прошлого года не значится никаких объектов.
Также активы Дубленниковой связаны с оформительским и гостиничным бизнесом и с организацией выставок.
Из отчетности компаний Дубленниковой следует, что многие из них имеют высокую долговую нагрузку. Издание предполагает, что многочисленные объекты коммерческой недвижимости строились на заемные деньги, но не уточняет, кто выступал кредитором.
Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт. В разговоре с сотрудником «Фонтанки» она косвенно подтвердила свое знакомство с главой большинства своих компаний Еленой Машедо, которая, по данным издания, связана со многими ключевыми фигурами в структуре «Газпрома».
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Газпром , Фонтанка.Ру
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