Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.72
$
66.00
74.35
74.60
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
75.30
Индексы и котировки Brent
65.40
+0.09 Золото
1287.04
–0.02 РТС
1180.15
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1299
–0.0044
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

Россияне реже жалуются на задержки зарплат 

News.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители России в 2018 году стали реже подавать в суд на работодателей за невыплату или задержку зарплат.
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в прошлом году на 18% сократилось число исполнительных производств о взыскании задолженности. Это может говорить о том, что долги работодателей по зарплате уменьшились. Кроме того, в течение минувшего года ФССП взыскала с должников более 10 млрд рублей. Однако в феврале 2019 года Росстат зафиксировал быстрый рост долгов по зарплате. За месяц их объём увеличился на 12%, или более чем на 291 млн рублей.
Доктор экономических наук Сергей Смирнов, общаясь с News.ru, рассказал, что ничто не предвещает резких скачков задержек по зарплате. Кроме того, он отметил, что, в сравнении с показателями 90-х годов, с этой проблемой в РФ сталкиваются немногие.
«В этом году я не жду никаких катаклизмов, которые системным образом изменят показатели прошедшего. Думаю, что всё будет вялотекуще, но стабильно», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах составила 126,6 тыс.рублей. Рост к 2017 году составил 5,4%.
News.ru: последние новости
Кудрин рассказал о слабом интересе россиян к налогам Путин заявил о принципиальности льготной ставки по ипотеке ФНС получила данные о зарубежных счетах россиян
Комментарии
Личный счет , Сергей Смирнов , Росстат
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение