Россияне реже жалуются на задержки зарплат

Жители России в 2018 году стали реже подавать в суд на работодателей за невыплату или задержку зарплат.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в прошлом году на 18% сократилось число исполнительных производств о взыскании задолженности. Это может говорить о том, что долги работодателей по зарплате уменьшились. Кроме того, в течение минувшего года ФССП взыскала с должников более 10 млрд рублей. Однако в феврале 2019 года Росстат зафиксировал быстрый рост долгов по зарплате. За месяц их объём увеличился на 12%, или более чем на 291 млн рублей.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов , общаясь с News.ru, рассказал, что ничто не предвещает резких скачков задержек по зарплате. Кроме того, он отметил, что, в сравнении с показателями 90-х годов, с этой проблемой в РФ сталкиваются немногие.

«В этом году я не жду никаких катаклизмов, которые системным образом изменят показатели прошедшего. Думаю, что всё будет вялотекуще, но стабильно», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах составила 126,6 тыс.рублей. Рост к 2017 году составил 5,4%.