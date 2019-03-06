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Орешкин рассказал о количестве самозанятых в РФ 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что за два месяца 2019 года в четырёх регионах России зарегистрировались более 38 тысяч самозанятых.
По его мнению, данный эксперимент стартовал успешно.
«Я говорю о налоге на профессиональный доход. Проект, который в пилотном режиме заработал с января», — передаёт слова Орешкина ФАН.
Министр также отметил, что ведомство анализирует все данные по работе проекта в пилотном режиме. По его мнению, в 2020 году официально стать самозанятыми можно будет по всей России.
Эксперимент по налогообложению самозанятых проходит в четырёх регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане и продлится 10 лет — до 2029 года.
Как ранее писал News.ru, расширить налоговый режим на ряд новых регионов можно уже осенью. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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Личный счет , Михаил Мишустин , Максим Орешкин , Федеральная налоговая служба
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