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Медведев поручил снизить плату за ЖКХ для части россиян 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою России и антимонопольщикам разработать предложения, которые позволят снизить плату за услуги ЖКХ для россиян, ведущих раздельный сбор отходов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Новые предложения необходимы для «применения дифференцированного подхода» к расчету платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Дифференцированный подход планируют применять и для жильцов многоэтажек, и для собственников жилых домов.
Медведев поручил Минприроды и Федеральной антимонопольной службе до 10 апреля представить предложения по корректировке нормативов накопления ТКО и снижению платы за коммунальные услуги «исходя из фактического накопления» ТКО и «при осуществлении их раздельного сбора».
Руководителям регионов премьер порекомендовал продолжить переход на новую систему обращения с ТКО, не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора и разработать льготные тарифы для отдельных категорий потребителей.
С начала 2019 года контролем над сбором и утилизацией ТКО занялись региональные операторы. «Мусорная реформа» позволит сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок. СМИ писали, что россияне будут оплачивать вывоз мусора по новым тарифам, которые вырастут в 1,5-2 раза (до 100–150 рублей).
До реформы перевозчики забирали мусор из контейнеров и отвозили на полигоны. Собственники жилья платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц.
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , ФАС , Минстрой , Минприроды
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