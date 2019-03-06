Медведев поручил снизить плату за ЖКХ для части россиян

Новые предложения необходимы для «применения дифференцированного подхода» к расчету платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Дифференцированный подход планируют применять и для жильцов многоэтажек, и для собственников жилых домов.

Медведев поручил Минприроды и Федеральной антимонопольной службе до 10 апреля представить предложения по корректировке нормативов накопления ТКО и снижению платы за коммунальные услуги «исходя из фактического накопления» ТКО и «при осуществлении их раздельного сбора».

Руководителям регионов премьер порекомендовал продолжить переход на новую систему обращения с ТКО, не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора и разработать льготные тарифы для отдельных категорий потребителей.

С начала 2019 года контролем над сбором и утилизацией ТКО занялись региональные операторы. «Мусорная реформа» позволит сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок. СМИ писали, что россияне будут оплачивать вывоз мусора по новым тарифам, которые вырастут в 1,5-2 раза (до 100–150 рублей).

До реформы перевозчики забирали мусор из контейнеров и отвозили на полигоны. Собственники жилья платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц.