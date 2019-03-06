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В Италии введен безусловный базовый доход 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Италии заработала система "гражданских выплат", подразумевающая получение гражданами безусловного базового дохода от государства, сообщает ANSA.
Безусловный базовый доход для граждан Италии составит €500 в месяц без каких-либо вы вычетов. Получать безусловных базовый доход теперь могут все граждане Италии, либо лица, легально проживающие на территории страны более 10 лет.
Для семей с тремя детьми базовая выплата может составит €1050, если семейные доходы равны нулю. При этом, если семья снимает жилье, то может получить дополнительную компенсацию в размере €280. Получение базового дохода не распространится на людей, получающих больше €9360 в год. Не получат пособия и домохозяйства с доходом выше €6 тыс. в месяц, а также тех, у кого есть в собственности недвижимость более чем за €30 тыс.
"Пять миллионов человек сегодня может рассчитывать на выплаты", — заявил премьер-министр Луиджи Ди Маио.
Ранее сообщалось, что Финляндия отказывается от введения безусловного базового дохода.
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