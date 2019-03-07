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Эксперт назвал риски хранения крупной иностранной валюты 

Рамблер 38 минут назад
Международный финансовый консультант Исаак Беккер в материале Forbes предупредил россиян об опасности держать дома сбережения в иностранной валюте, пишет Ura.ru.
По словам Беккера, опасность представляют крупные иностранные купюры: 500 евро, которые не выпускаются с прошлого года, и 100 долларов, разговоры об изъятии которых периодически ведутся.
Консультант заявил, что Европейский Центробанк планирует постепенно изымать купюры номиналом 500 евро из обращения.
По его словам, уже сейчас во многих магазинах и ресторанах использование этих купюр может вызвать недовольство сотрудников.
Эксперт отметил, что легальность наличных долларов очень сложно проверить, в связи с чем могут возникнуть проблемы с наследованием денег.
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