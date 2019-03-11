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Россиянам станет проще расплачиваться картами 

Lenta.ru + ещё 10 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Платежная система Visa собирается повысить максимальную сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, пишет РБК со ссылкой на письмо в адрес банков.
Сейчас российские держатели пластиковых карт могут совершать покупки в магазинах и в интернете на сумму до тысячи рублей и не вводить при этом ПИН-код (при помощи смартфона или карты с бесконтактной технологией). Visa планирует с апреля увеличить предел до трех тысяч.
В прошлом году Visa назвала Россию одной из трех стран-лидеров по количеству совершаемых бесконтактных платежей. По данным Сбербанка, на них приходилось около половины безналичных покупок.
Опрошенные РБК экономисты отметили, что троекратное повышение лимита оплаты без введения ПИН-кода повысит привлекательность безналичных и бесконтактных платежей для россиян. По их словам, нынешний порог в тысячу рублей был установлен, когда этот способ совершения покупок только набирал популярность в стране. К тому же, это было при другой экономической конъюнктуре, в частности более сильном рубле.
Вместе с тем, нововведения могут повысить риск мошенничества, связанного с физической кражей карт, — злоумышленники смогут совершать более крупные покупки еще до блокировки карты владельцем.
По данным Федеральной антимонопольной службы на начало 2019 года, на долю Visa приходится 39,5 процента от общего количества выпущенных в России банковских карт. У главного конкурента — MasterCard — 36 процентов. Российская платежная система «Мир» за 2018 год смогла удвоить свое присутствие на рынке — с 12,5 до 24,5 процента.
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Личный счет , Visa , РБК
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