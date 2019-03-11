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У россиян начали по-новому выбивать долги 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Клиенты микрофинансовых компаний, просрочившие выплату займов, столкнулись с новым видом взыскания долгов, пишет «Коммерсантъ». Для этого в Санкт-Петербурге были созданы незаконные колл-центры.
По данным издания, колл-центры открыла группа компаний «Росденьги». В них работают бывшие охранники, менеджеры по продажам, а также сотрудники МВД и спецслужб. Они звонят должникам и угрожают им расправой, порчей имущества или уголовным преследованием.
При этом компании, входящие в группу «Росденьги», не имеют право выдавать микрозаймы и заниматься взысканием долгов по ним, так как ранее были исключены из соответствующего реестра Центробанка.
Сейчас в нем состоят 2009 организаций: 51 микрофинансовая компания и 1958 микрокредитных. По действующему закону, микрофинансовые компании имеют право привлекать заемные средства через вклады и облигации, а также выдавать займы до миллиона рублей. Их собственный капитал должен быть не меньше 70 миллионов рублей. Микрокредитные компании подчиняются менее жестким требованиям, но могут выдавать займы в пределах 500 тысяч рублей только за счет собственных средств и денег их владельцев.
Прежде под брендом «Росденьги» работало около 30 компаний. Сейчас группа намерена обжаловать исключение из реестра, а также, по собственному утверждению, занимается возвратом ранее выданных займов.
Деятельность обнаруженных незаконных колл-центров проверяет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). К нарушителям собираются принимать «меры административного воздействия». По данным приставов, в каждом из колл-центров могли посменно работать от 150 человек, официально не трудоустроенных и получавших зарплату на руки.
Ранее пресечь неправомерную деятельность коллекторов поручил президент Владимир Путин. Заняться этим должны ЦБ, МВД, Минюст, Следственный комитет и Генпрокуратура.
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Личный счет , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , СКР , МВД , Центральный банк России
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