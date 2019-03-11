У россиян начали по-новому выбивать долги

Клиенты микрофинансовых компаний, просрочившие выплату займов, столкнулись с новым видом взыскания долгов, пишет «Коммерсантъ». Для этого в Санкт-Петербурге были созданы незаконные колл-центры.

По данным издания, колл-центры открыла группа компаний «Росденьги». В них работают бывшие охранники, менеджеры по продажам, а также сотрудники МВД и спецслужб. Они звонят должникам и угрожают им расправой, порчей имущества или уголовным преследованием.

При этом компании, входящие в группу «Росденьги», не имеют право выдавать микрозаймы и заниматься взысканием долгов по ним, так как ранее были исключены из соответствующего реестра Центробанка

Сейчас в нем состоят 2009 организаций: 51 микрофинансовая компания и 1958 микрокредитных. По действующему закону, микрофинансовые компании имеют право привлекать заемные средства через вклады и облигации, а также выдавать займы до миллиона рублей. Их собственный капитал должен быть не меньше 70 миллионов рублей. Микрокредитные компании подчиняются менее жестким требованиям, но могут выдавать займы в пределах 500 тысяч рублей только за счет собственных средств и денег их владельцев.

Прежде под брендом «Росденьги» работало около 30 компаний. Сейчас группа намерена обжаловать исключение из реестра, а также, по собственному утверждению, занимается возвратом ранее выданных займов.

Деятельность обнаруженных незаконных колл-центров проверяет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). К нарушителям собираются принимать «меры административного воздействия». По данным приставов, в каждом из колл-центров могли посменно работать от 150 человек, официально не трудоустроенных и получавших зарплату на руки.