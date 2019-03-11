«МегаФон» запустил кэшбэк за оплату связи

«МегаФон» первым из операторов мобильной связи включил в линейку своих тарифов услугу, обычно предоставляемую банками, — кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг, говорится в сообщении компании. Он составит 20% от ежемесячной абонентской платы.

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг», — пояснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Кэшбэк начинает действовать автоматически, дополнительной настройки тарифа или регистрации не требуется. Накопленные суммы действуют бессрочно. Он доступен абонентам тарифной линейки «Включайся!», которая обновлена с сегодняшнего дня: это новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Возврат денег на счет осуществляется в том числе за оплату международного роуминга, уточняет оператор. Накопленными суммами можно будет в том числе частично расплачиваться за покупку смартфонов в салонах оператора.

«Удобный и прозрачный механизм начисления кэшбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи «МегаФон». Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона», — говорится в сообщении.

По данным компании, линейкой «Включайся!» пользуются около 20 млн абонентов.