Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
59.25
74.30
74.54
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.19
74.40
Индексы и котировки Brent
66.47
+0.09 Золото
1296.01
–0.01 РТС
1174.29
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1245
–0.0116
25.02
1.1362
07.03
25.02
13.02

«МегаФон» запустил кэшбэк за оплату связи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«МегаФон» первым из операторов мобильной связи включил в линейку своих тарифов услугу, обычно предоставляемую банками, — кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг, говорится в сообщении компании. Он составит 20% от ежемесячной абонентской платы.
«По данным ВЦИОМ, кэшбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг», — пояснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Кэшбэк начинает действовать автоматически, дополнительной настройки тарифа или регистрации не требуется. Накопленные суммы действуют бессрочно. Он доступен абонентам тарифной линейки «Включайся!», которая обновлена с сегодняшнего дня: это новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Возврат денег на счет осуществляется в том числе за оплату международного роуминга, уточняет оператор. Накопленными суммами можно будет в том числе частично расплачиваться за покупку смартфонов в салонах оператора.
«Удобный и прозрачный механизм начисления кэшбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи «МегаФон». Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона», — говорится в сообщении.
По данным компании, линейкой «Включайся!» пользуются около 20 млн абонентов.
Газета.Ru: последние новости
Visa повысит максимальную сумму для покупок без ПИН-кода В Италии введен безусловный базовый доход Путин потребовал от банков не "накручивать" льготную ставку по ипотеке
Комментарии1
Личный счет , Компании , Влад Вольфсон , Мегафон
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Раскрыта правда о переплатах за ЖКХ
Личный счет
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение