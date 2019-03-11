Сбербанк начнет выдавать кредиты на новых условиях

газета «Ведомости». Сбербанк объявил о запуске программы «Потребительский кредит под поручительство» и увеличении предельного возраста заемщика с 70 до 80 лет. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

В банке сообщили, что это специальный кредит для молодежи и пенсионеров — для людей в возрасте от 18 до 20 лет или от 60 до 80 лет. Верхний предел возраста для получения потребительского кредита без обеспечения по-прежнему остается на уровне 70 лет.

Отмечается, что кредит под поручительство будет выдаваться на срок от трех до 60 месяцев и на сумму от 300 тысяч до трех миллионов рублей. Минимальная ставка в зависимости от суммы и срока составит 11,9 процента, максимальная — 19,9 процента.

Сбербанк перестал выдавать потребительские кредиты под поручительство физических лиц в мае 2018 года. Тогда это объяснили оптимизацией продукта «в связи с его невысокой востребованностью».