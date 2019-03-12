За мобильными сервисами оплаты усилят контроль

Проект поправок в Федеральный закон «О национальной платёжной системе», которые призваны усовершенствовать контроль за приложениями для оплаты при помощи мобильных устройств, Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 12 марта.

Всё большее число банков позволяет клиентам проводить безналичные платежи с помощью специальных мобильных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay, отмечают авторы законопроекта. С инициативой выступила группа депутатов Госдумы, в том числе председатель профильного Комитета по финрынку Анатолий Аксаков

«В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков банков, законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия банка и организации-поставщика платёжного приложения», — говорится в пояснительной записке.

Предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках приложений, что должно повысить эффективность банковских систем и процедур управления рисками.

Кроме того, предлагается регулировать деятельность платёжных агрегаторов как банковских платёжных агентов.

Устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств.

Чтобы расширить доступность платёжных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса, предусматривается возможность осуществлять операции по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Информацию о таких операциях будет получать Центробанк.