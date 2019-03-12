Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.05
$
65.95
74.80
74.35
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.87
74.41
Индексы и котировки Brent
66.88
+0.30 Золото
1295.74
+0.02 РТС
1185.94
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1282
–0.0080
25.02
1.1362
08.03
26.02
14.02

За мобильными сервисами оплаты усилят контроль 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: ZEN.YANDEX.RU
Проект поправок в Федеральный закон «О национальной платёжной системе», которые призваны усовершенствовать контроль за приложениями для оплаты при помощи мобильных устройств, Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 12 марта.
Всё большее число банков позволяет клиентам проводить безналичные платежи с помощью специальных мобильных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay, отмечают авторы законопроекта. С инициативой выступила группа депутатов Госдумы, в том числе председатель профильного Комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
«В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков банков, законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия банка и организации-поставщика платёжного приложения», — говорится в пояснительной записке.
Предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках приложений, что должно повысить эффективность банковских систем и процедур управления рисками.
Кроме того, предлагается регулировать деятельность платёжных агрегаторов как банковских платёжных агентов.
Устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств.
Чтобы расширить доступность платёжных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса, предусматривается возможность осуществлять операции по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Информацию о таких операциях будет получать Центробанк.
Парламентская газета: последние новости
Пушков прокомментировал заявление ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ ЦБ предложил изменить порядок признания долгов безнадежными «Справедливая Россия» внесёт в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога
Комментарии
Личный счет , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
«Хватит покупать газ у Путина»
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
США ударят по «Северному потоку-2»
Экономика
Рынок жилья готовит катастрофу
Недвижимость Статьи
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение