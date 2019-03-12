Бедные в России отказываются от услуг и алкоголя

Аналитический центр при правительстве обновил оценки структуры потребления разных доходных групп в РФ — они показывают, что к 2018 году доля трат на непродовольственные товары у самых обеспеченных семей снижалась, тогда как расходы на товары длительного пользования в беднейших группах росли, что коррелирует с ростом закредитованности этих домохозяйств. В целом потребление услуг растет за счет богатых: в России высоко потребление госуслуг и слабо развит рынок "белых услуг для бедных", хорошо развивающийся во всех небогатых странах, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на обновленные Аналитическим центром при правительстве РФ (АЦ) расчеты неравенства в потреблении российских домохозяйств. АЦ зафиксировал некоторые крайне примечательные изменения как в структуре потребления, так и в его динамике в разных доходных группах.

По данным Росстата, в 2018 г. домохозяйства впервые потратили на текущее потребление больше, чем заработали (100,7% доходов), поставив тем самым новый исторический антирекорд. Согласно же оценкам АЦ, в структуре личного потребления доля расходов на "продовольствие для домашнего питания" выросла с 28,5% в 2014 году до 30,1% в 2018-м, хотя доля расходов на алкоголь в них устойчиво снижалась — с 1,7% до 1,5% соответственно. За тот же период доля расходов на непродовольственные товары снизилась с 40,1% до 36,5%, а на оплату услуг выросла с 26,3% до 28,7%, что в первом случае объясняется продолжающимся снижением реальных доходов населения (за последние пять лет на 11%), а во втором — увеличением расходов на обслуживание банковских долгов и налоговых платежей.

Однако, как отмечают аналитики, агрегированные показатели скрывают высокий уровень социального неравенства. Так, исходя из 20-процентного распределения Росстата , если в третьем квартале 2013 года в расходах 20% наименее обеспеченных граждан покупка продуктов для питания дома составляла 43%, то в третьем квартале 2018 года показатель вырос до 48%. За тот же период доля таких же расходов 20% самых обеспеченных домохозяйств не изменилась, составив чуть больше 20%.

Противоположная тенденция наблюдалась в покупках непродовольственных товаров. Сильнее всего доля трат на них снизилась у самых обеспеченных семей: в пятой группе — с 47% до 41%, а в четвертой группе — с 36% до 33%. Росли же расходы на непродовольственные товары лишь у самых малообеспеченных 20% — с 27% до 29%.

Статистики сообщают, что средняя зарплата 20% наименее обеспеченных работников в 2017 году составляла около 11 тыс. руб., а самых обеспеченных 20% — 93 тыс. руб. в месяц. Однако даже между ними существует разительная разница в расходах на потребление.

По данным АЦ, например, за три квартала 2018 года среднемесячные расходы одного члена самых малообеспеченных домохозяйств на продукты для домашнего питания составляли 2,8 тыс. руб., а члена самых обеспеченных семей — 7,7 тыс. руб. при среднем показателе в 5,1 тыс. руб. Наиболее разительна разница — в тратах на непродовольственные товары (прежде всего, транспорт, топливо, домашнее оборудование, мебель и медицинские товары). Если у самых бедных семей это 1,6 тыс. руб. на человека, то у самых обеспеченных — 16,6 тыс. руб. при средних расходах в 6,2 тыс. руб.