ЦБ отметил рост объёмов кредитования граждан в России

Объём кредитования граждан в России за январь–февраль 2019 года увеличился на 2,6%. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора.

«Кредитование физических лиц выросло за два месяца 2019 года на 2,6%, существенно превысив прирост за аналогичный период 2018 года (+1,7%)», — отмечается в документе.

При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились за два месяца на 1,4%, что также на 1% выше показателей за тот же период 2018 года.

Ранее доктор экономических наук и главный научный сотрудник Института Европы РАН Анатолий Бажан в беседе с Nation News заявил, что поправки о кредитном рейтинге положительно скажутся не только на работе банков, но и на заёмщиках.

С 31 января вступили в силу поправки к федеральному закону «О кредитных историях», согласно которым россияне смогут запросить в бюро кредитных историй свой персональный кредитный рейтинг.