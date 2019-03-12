Неподъемные тарифы ЖКХ: кто обманывает граждан

В этом году тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы в два этапа: их подняли на 1,7% в январе, и увеличат еще на 2,4% в июле. Но россияне уже переплачивают за большинство услуг ЖКХ более 100% их себестоимости. Сенаторы винят в этом управляющие компании, а ФАС — местные власти.

Политик заявил, что слова Артемьева его не удивляют, если принять во внимание неудовлетворительную работу управляющих компаний.

«Не удивлен, зная, как работают управ. компании. В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв. м проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», — написал сенатор на своей странице в твиттере.

Ранее в эфире телеканала НТВ глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ в два раза от себестоимости. При этом он обвинил в этом власти на местах.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — сказал глава ФАС в интервью.

По его словам, сегодня у трех четвертей регионов завышены тарифы ЖКХ, у остальных, напротив, занижены. Тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах.

Антимонопольная служба хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, в правительстве уже есть проект закона об основах тарифного регулирования.

Сейчас все тарифы монополий в сфере жилищно-коммунальных услуг утверждаются подотчетными Федеральной антимонопольной службой (ФАС) региональными комиссиями. И если возникают какие-то споры по тарифам, то они подают либо в суд, либо в ФАС.

«Проблема в том, что тарифные комиссии в регионах сегодня подходят индивидуально к каждому коммунальному субъекту, что сказывается на разнице тарифов, при, в общем-то, одинаковых параметрах эксплуатации объектов и затрат на них. И сегодняшнее законодательство позволяет это делать. У кого лучше лоббистский ресурс — тот получает больший тариф», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Он указал, что крупные коммунальные корпорации на местах имеют преференции и, условно, их котельные работают на более высоких тарифах.

«Потом ФАС в ручном режиме пытается отследить какие-то частные злоупотребления при установке тарифов, но это — сизифов труд. Правильнее четко сформулировать правила для всех, но лобби коммунальных олигархов пресекает такие попытки в зародыше», — отметил депутат.

Председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская , комментируя заявление Артемьева в эфире радио « Комсомольская правда » сказала, что поддерживает намерения ФАС в вопросе законопроекта. Она отметила, что, безусловно, будет за проект закона.

«Я его полностью поддерживаю. И очень хотелось бы, чтобы после того, как он пройдет цикл согласований с министерствами, чтобы документ пришел достаточно эффективным, а то, как правило, его начинают смягчать», — сказала депутат, добавив, что сам документ она пока еще не видела.

Хованская подтвердила то, что «норматив, как правило, завышен» и при высоком тарифе это приводит к тому, что люди переплачивают.

Эксперт ОНФ Арсений Беленький отметил, что тарифы рассчитываются из себестоимости услуг ЖКХ, а итоговый платеж учитывает, в том числе, неэффективность органов власти и компаний. Для примера, у двух соседних домов платеж за тепло может отличаться в два раза. Так как один дом подключен к ТЭЦ с тарифом 1300 рублей, а соседний к котельной с тарифом 2600 рублей. Если бы органы власти занялись не снижением тарифов, а эффективным управлением регулируемыми отраслями, итоговый платеж граждан снизился бы, объяснил Беленький.

Минэнерго. Одним из решений могло бы быть передача части полномочий ФАС к профильным министерствам, которые отвечают за соответствующие отрасли, например, Минстрою