Как обманывают «управдомы», и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Игорь Артемьев. Россияне платят за ЖКУ в два раза больше, чем полагается, раскрыл гражданам глаза глава ФАС

Чтобы решить проблемы переплаты за услуги ЖКХ, ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.

Председатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова разъяснила читателям «Ридуса» , кто и как обманывает жителей и как с этим бороться прямо сегодня, не дожидаясь вмешательства ФАС, правительства, войск ООН , гостей из будущего.

Товарищества жулья

Та сумма, которая в вашей коммунальной платежке указывается в окошке «Итого», складывается из двух частей: тарифов и ставок, поясняет эксперт.

Если тарифы — величина, определяемая на региональном уровне, и с ней вы ничего сделать не сможете, не проводя социалистическую революцию, то в том, что касается ставок, бал правят органы местного самоуправления, управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), и прочие организации, непосредственно обслуживающие жилой фонд.

В отличие от тарифов, ставки не регулируются никакими нормативами и целиком отданы на откуп обслуживающим структурам. При этом предполагается, что оплата коммунальных услуг должна полностью покрывать расходы УК и приносить некую прибыль, делающую существование «управдомов» экономически целесообразным.

И вот в этой части можно быть уверенным, что управдомы (как бы они не назывались) себя точно не обидят. Еще Карл Маркс писал, что нет такого преступления, на которое капитал не пошел бы за сто процентов прибыли.

Как делают деньги из воздуха, а также воды и тепла

Упрощенно говоря, ставки по коммунальным услугам (отопление, вывоз ТБО, нормы расходования газа и т. д.) управляющие компании вычисляют, исходя из нормативов потребления на одного жильца.

Объем таких услуг определяется либо исходя из показаний измерительных приборов, либо — где их нет — по какому-то усредненному уровню.

И это — клондайк для управляющих компаний, потому что норматив потребления они могут установить любой, какой подскажет им фантазия и жадность, говорит эксперт.

Сотрудники пермской управляющей компании «Свой дом» выставили одному из жителей счет за оказанные в феврале 2019 года коммунальные услуги в размере двух миллионов рублей, ошибочно «прописав» в помещении 4000 человек. Собственнику квартиры принесены извинения и «произведена корректировка начислений».

Там, где установлены счетчики, и потребители коммунальных услуг стараются экономить, там поставщики этих услуг беззастенчиво завышают стоимость кубометра воды, килокалории тепла, и тонны мусора.

Там, где счетчиков нет, устанавливается «усредненный» норматив, плата за который идет с надбавкой в 50% — фактически, просто за факт отсутствия счетчиков (и как стимул для жильцов к установке таковых).

Глава ФАС Игорь Артемьев указал как раз на это, когда завил, что в соседних деревнях стоимость услуги водоснабжения может отличаться в 50 раз.

Бумажный потолок

На самом деле, полет фантазий управляющий компаний и поставщиков ЖКУ ограничен определенным потолком, который устанавливается на региональном уровне.

Но существует этот потолок почти повсеместно только на бумаге. Потому что подавляющее большинство домохозяйств не имеют доступа к информации о том, какой объем услуг им на самом деле предоставляется, говорит Юнисова.

Да, всё гениальное просто: поставщики и менеджеры услуг ЖКХ пользуются тем, что в обычных многоквартирных домах их жильцы не имеют физического доступа к общедомовым приборам учета. Эти приборы установлены либо в техподвалах, либо в мансардах, и подход к ним преграждают металлические двери, часто опечатанные полосками бумаги с печатью УК.

Жильцы многоквартирных домов могут контролировать показания этих приборов — и, соответственно, справедливости начисляемой им оплаты за ЖКУ — только если в подъезде установлена система «Умный дом», которая в режиме реального времени показывает объемы потребления воды, тепла, электроэнергии каждой подключенной к системе квартиры.

Но такие случаи единичны. Чтобы дом стал умным, надо, чтобы таковыми сперва стали все, в нем проживающие.

Золотой ключик и тайная комната

«Стать умными» — то есть пресечь возможность УК наживаться на неосведомленности жильцов — все российские квартировладельцы и квартиросъемщики могут в любой момент.

Для этого нужна самая малость — сорганизоваться хотя бы в масштабе своего подъезда (если это тяжело сделать в масштабе дома, в котором 16 подъездов), советует Юнисова.

Жильцы подъезда должны написать заявление в свою УК с просьбой (требованием, мольбой) предоставить свободный доступ к «тайным комнатам», где установлены общедомовые приборы учета. Такой доступ технически осуществляется тем, что каждый собственник квартиры в этом подъезде получает ключик от заветной дверцы в подвал или в мансарду, куда может зайти в любое время (как правило, это время будет совпадать с датой получения очередного счета на квартплату).

Отказать управляющая компания не имеет права, если таковой будет решение общего собрания жильцов. А ключик от тайной комнаты может оказаться золотым в почти буквальном смысле этого слова, говорит эксперт.

С очень большой долей вероятности (и не меньшим удивлением) жильцы выяснят, что объемы поставляемых им ЖКУ, указанных в «жировках», сильно отличаются от тех, которые зафиксированы на приборах учета. Причем — surprise, surprise! — в пользу УК.

Как подвести УК под УК

Поэтому то, как УК отреагирует на требование жильцов открыть доступ к таким приборам, является само по себе индикатором честности или нечестности данной компании.

Если УК под любыми предлогами постарается отказать жильцам в доступе (ссылаясь на безопасность, коммерческую тайну, указание высшего начальства и т. д.) — это верный знак того, что компании есть что скрывать.

В феврале 2019 года один из жителей Соликамска зашел в свой личный кабинет на сайте ресурсопоставляющей компании и обнаружил, что на нем числится долг в 17 млн рублей. Сотрудники компании объяснили ошибку сбоем в работе программы,

Если жильцы будут настойчивыми, то тут возможны два варианта развития событий, предсказывает Юнисова.

Первый: понимая, что дело пахнет керосином, поставщики ЖКУ могут добровольно пересчитать суммы, начисленные «по ошибке» за все годы существования этой управляющей компании, и либо вернуть жильцам 50% от этих сумм наличными, либо отнести их в графу «переплата» (то есть, по сути, взять у жильцов на эту сумму кредит и погашать его за счет ежемесячной оплаты своих же счетов за ЖКУ). Именно так поступили в пермской УК «Свой дом», упомянутой выше.

Второй: если компания будет упорствовать (что, как сказано выше, служит верным симптомом того, что за присвоенные деньги жильцов можно получить реальный срок), жильцам надо подавать коллективный иск в суд. Юнисова прогнозирует, что такой иск будет удоволетворен с почти стопроцентной вероятностью, а дальше — см. пункт 1.