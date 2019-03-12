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Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила реформировать систему тарифов ЖКХ, чтобы свести к минимуму разницу в тарифах между регионами.
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в соседних регионах разницу между тарифами на оплату водоснабжения может отличаться в 54 раза и люди переплачивают в 100%.
Неподъемные тарифы ЖКХ: кто обманывает россиян
По мнению замгендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия Гордеева, этим заявлением руководитель ФАС «расписался в собственной беспомощности».
«Артемьев также сказал, что все россияне переплачивают 100%. Возникает вопрос, а почему ФАС это допустила? Методика ценообразования тарифов одна, а что с ними происходит в дальнейшем, дело рук местных властей и ресурсников. За их действиями и должна следить ФАС», — сказал Гордеев «Московскому комсомольцу».
Личный счет , Видео , Дмитрий Гордеев , Игорь Артемьев , ФАС , Московский комсомолец
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