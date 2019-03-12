Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Это должно позволить осуществить обещанные индексации малоимущим пенсионерам. Через Госдуму законопроект может быть проведен до конца марта, чтобы успеть сделать недостающие выплаты до июля.

Во вторник депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который предусматривает изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров. Перерасчет должен быть сделан до 1 июля 2019 года.

«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек», — сказал журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее в Пенсионном фонде России тоже приводили эти цифры. Перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Законопроектом предлагается изменить схему расчета материального обеспечения: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума.

Предложения были разработаны Минтрудом России с целью реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Кроме того, проект закона предполагает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплатой с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры так и не увидели.

По словам Вячеслава Володина, «законопроектом предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%».

«Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически», — сказал Володин.

Во время своего выступления 20 февраля Владимир Путин рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Он пояснил, что произошло это в результате того, что из регионального или федерального бюджета шли доплаты до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Однако после индексации «прожиточный минимум сравнялся либо превысил».

«Перестали эти доплаты делать, вот и все. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было», — посетовал президент.

Он распорядился «немедленно устранить» возникшую несправедливость.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что она вместе с президентом буквально считали «в столбик», как получилась такая несправедливость. «Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — рассказала Голикова.

Вскоре после выступления президента и правительство внесло поправки, позволяющие проиндексировать пенсии сверх прожиточного минимума. Вскоре они были одобрены комиссией правительства.

Второе чтение по законопроекту должно состояться 19 марта. Третье — 21 марта.