Как платить за ЖКУ в два раза меньше

Россияне могут снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг в два раза, если «станут умными», заявила «Ридусу» председатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

Она объяснила, что итоговую стоимость ЖКУ в квитанции формируют тарифы и ставки. Первые определяют региональные власти, вторые — управляющие компании и другие непосредственно обслуживающие жилой фонд организации.

По словам Юнисовой, в вопросе размера ставок УК ограничивают лишь «фантазия и жадность». Управляющие компании устанавливают норматив потребления на одного жильца, исходя либо из показаний счетчиков, либо по усредненному уровню потребления.

УК могут завышать цены кубометра воды, гигакалории тепла и так далее для тех, кто установил приборы учета, а для тех, кто не установил, могут определить норматив и с 50-процентной наценкой.

Эксперт объяснила, что сделать сумму в платежках справедливой может лишь контроль жильцами объемов потребления воды, тепла и так далее. Для этого в подъезде должна быть установлена система «Умный дом», а для этого, по словам Юнисовой, поумнеть должны сами жильцы.

Если же система уже стоит, то жильцам нужно добиться законного права доступа к ней. Это можно сделать, просто написав заявление в УК на основании решения общего собрания жильцов. Тогда управляющая компания не имеет права отказать.

В случае отказа следует подавать в суд, а в случае согласия и выявления переплат УК может предложить пересчитать суммы за все годы и вернуть половину того, что начислила «по ошибке».