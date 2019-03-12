Предпенсионерам дали право на алименты

Госдума окончательно приняла законопроект о праве предпенсионеров на алименты, «который поможет совсем отказаться от пенсий», пишет «Ура.ру».

Сегодня нижняя палата парламента одобрила в третьем чтении поправки в Семейный кодекс. Они сохраняют право нуждающихся в помощи женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно, на получение алиментов от детей и бывших супругов, несмотря на повышение пенсионного возраста.

«Это является одной из мер поддержки новой льготной категории в нашей стране — лиц предпенсионного возраста», — объяснил «Российской газете» единоросс Андрей Исаев.

Между тем, отмечает «Ура.ру», ранее эксперты оценивали этот законопроект как «ведущий» к отмене пенсий вообще.