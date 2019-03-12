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Предпенсионерам дали право на алименты 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума окончательно приняла законопроект о праве предпенсионеров на алименты, «который поможет совсем отказаться от пенсий», пишет «Ура.ру».
Сегодня нижняя палата парламента одобрила в третьем чтении поправки в Семейный кодекс. Они сохраняют право нуждающихся в помощи женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно, на получение алиментов от детей и бывших супругов, несмотря на повышение пенсионного возраста.
«Это является одной из мер поддержки новой льготной категории в нашей стране — лиц предпенсионного возраста», — объяснил «Российской газете» единоросс Андрей Исаев.
Между тем, отмечает «Ура.ру», ранее эксперты оценивали этот законопроект как «ведущий» к отмене пенсий вообще.
Издание процитировало депутата-коммуниста Алексея Куринного и его коллегу из «Справедливой России» Олега Шеина, осенью заявивших, что этот документ «перекладывает» социальные обязательства с государства на самих россиян.
Комментарии1
Личный счет , Олег Шеин , Андрей Исаев , Госдума , Справедливая Россия , "Российская газета"
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