Средний чек россиян в феврале рекордно вырос

Средний чек российского покупателя за один поход в магазин в феврале 2019 г. увеличился на 2,3%, или на 13 руб. по сравнению с январем и составил 573 руб., согласно статистики.

Этот рост стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений.

Темпы роста в этом месяцев обычно не превышали 1%.

Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки в 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений.

Но по сравнению с февралем прошлого года средний чек увеличился лишь на 0,5%, или на 3 руб.

Рост среднего чека в феврале может быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.

Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев.

В феврале средний чек на Дальнем Востоке вырос по сравнению с январем на 8,1% до 679 руб., в Сибирском федеральном округе — на 4,7% до 487 руб., в Центральном федеральном округе — на 2,2% до 655 руб., на Урале — на 2,1% до 580 руб., в Южном федеральном округе — на 2,1% до 575 руб., в Северо-Западном — на 1,8% до 634 руб., в Поволжье — на 0,8% до 511 руб.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования "Ромир".