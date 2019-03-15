Раскрыты детали новой пенсионной системы

В рамках новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) деньги, переданные в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сделают собственностью россиян, для чего потребуется серьезно изменить законодательство. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к работе над концепцией ИПК.

Как отмечает издание, ранее уже было известно, что ИПК по базовой концепции будет являться собственностью гражданина, но не был понятен «механизм обеспечения». Сейчас пенсионные накопления россиян являются одновременно и федеральной собственностью, и собственностью НПФ.

Для перевода пенсионных средств в собственность граждан НПФ на этапе накоплений должны стать управляющими компаниями, а на этапе выплат — страховщиками.

Собеседник «Коммерсанта», близкий к разработке законопроекта о новой пенсионной системе, заявил, что ИПК — это «реальная частная собственность плательщика». По его словам, пенсионные средства будут переходить в доверительное управление НПФ, но не в собственность фондов. По Гражданскому кодексу, передача имущества в доверительное управление «не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему».

При этом доверительный управляющий в рамках договора может совершать «любые юридические и фактические действия» в интересах собственника средств. Также он должен возмещать собственнику упущенную выгоду за время управления.

Один из источников «Коммерсанта» заявил, что для нововведений потребуется значительно изменить бухучет в НПФ, систему инвестирования средств в рамках ИПК и лицензирование фондов.

Ежемесячные выплаты НПФ обяжут индексировать либо на инфляцию, либо на другой показатель (например, индекс доходности по гособлигациям).

С 2020 года в России планируют запустить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию.

ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах. Размер отчислений ограничен не будет. Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.