Введение в России системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) откладывается на неопределенный срок. Об этом агентству ТАСС рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Мы "зависли". Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, когда законопроект об ИПК будет внесен в Госдуму.
Заместитель министра предположил, что задержка внедрения ИПК «к лучшему», поскольку у Минфина будет больше времени, чтобы проработать проект и не вносить потом «тысячу изменений».
ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это часть своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты.
В конце 2018 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что внедрение ИПК может начаться с 2020 года.