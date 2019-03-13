Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.42
$
65.68
74.07
74.20
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
67.68
+0.01 Золото
1309.54
+0.07 РТС
1189.14
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
13.03
1.1333
–0.0059
26.02
1.1392
10.03
27.02
15.02

В России отложили введение индивидуального пенсионного капитала 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Введение в России системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) откладывается на неопределенный срок. Об этом агентству ТАСС рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Мы "зависли". Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, когда законопроект об ИПК будет внесен в Госдуму.
Заместитель министра предположил, что задержка внедрения ИПК «к лучшему», поскольку у Минфина будет больше времени, чтобы проработать проект и не вносить потом «тысячу изменений».
ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это часть своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты.
В конце 2018 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что внедрение ИПК может начаться с 2020 года.
Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Алексей Моисеев , Госдума , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение