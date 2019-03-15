Россияне накопили рекордные сбережения

Объем вкладов граждан в российских банках в феврале вырос на 0,42 триллиона рублей, что стало крупнейшим результатом за последние два года, говорится в сообщении Центробанка

Без учета влияния валютной переоценки прирост составил 1,6 процента, с учетом — 1,5. В январе объем вкладов населения снизился на 1,4 процента. Таким образом, за первые два месяца 2019 года объем сбережений россиян увеличился на 0,2 процента (против снижения на 0,2 процента за аналогичный период 2018 года).

В сообщении регулятора отмечается, что рекорд имеет место без учета декабрьских показателей, поскольку в последнем месяце года объем вкладов значительно растет.

Рост вкладов последовал за двумя подряд повышениями ключевой ставки ЦБ, состоявшимися в сентябре и декабре прошлого года. В результате них ставка выросла с 7,25 до 7,75 процента годовых. Ее повышение традиционно приводит к росту ставок по вкладам: стоимость заимствований у ЦБ для банков возрастает, и они вынуждены улучшать условия для клиентов. В результате у населения и компаний появляется больше стимулов копить деньги, нежели тратить. В начале февраля ставки по вкладам повысили крупнейшие банки.

Также в феврале вырос совокупный портфель банковских кредитов. Займы населению увеличились на 2,6 процента, организациям — на 1,4 процента. сохранилась тенденцию к девалютизации кредитовании, говорится в сообщении ЦБ.