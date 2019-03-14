Почему россияне стали больше тратить

Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале 2019 года увеличился на 2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем и составил 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

Средний чек в феврале в различные годы вел себя по-разному. Так, в 2015-2016 годы он по сравнению с январем снижался, в 2017-2018 годы — повышался, однако рост не превышал 1%. Теперь же показатель достиг рекорда.

Неужели России удалось преодолеть кризис потребления и можно говорить о росте потребительского спроса? Сбербанк , например, указывал на то, что россияне еще в прошлом году стали больше тратить по картам в рознице — на рестораны фастфуда и продукты питания.

Президент «Ромира» Андрей Милехин считает, что рост среднего чека в феврале может быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.

«Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев», — добавил Милехин.

Опрошенные эксперты полагают, что россияне стали тратить больше в магазинах не потому, что стали больше зарабатывать, а, скорее, в силу продолжения реализации эффекта от повышения НДС, которое отразилось в ценах и инфляции. «Розница в феврале, вероятно, продолжает перестраивать структуру цен на продукты массового потребления, что приводит к увеличению размера среднего чека», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«В феврале 2019 года инфляция выросла до 0,4%, хотя в 2017 и 2016 гг. в феврале она редко превышала 0,2%. При этом, на продовольственные товары цены в феврале поднялись вообще на 0,8%, хотя до этого два года подряд рост цен на продовольствие составлял 0,2-0,3%», — указывает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

И предпосылок для того, чтобы говорить о росте покупательской способности населения и активизации потребительского спроса, к сожалению, не видно. Реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться, поэтому, скорее всего, их расходы направлены на удовлетворение в первую очередь главных нужд.

«Фактически можно говорить, что структура потребления граждан уже сместилась в сторону отказа от покупок предметов роскоши, деликатесов и т.д. Данные ИнФОМ свидетельствуют о достаточно низких оценках благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок. На сегодняшний день потребительская корзина, вероятно, включает в себя товары необходимые для поддержания условно комфортного уровня жизни, что не позволяет отказаться даже от части таких покупок в условиях ценового роста», — считает Покатович.

В январе только 19% опрошенных заявили, что сейчас на рынке хороший момент для совершения крупных покупок, тогда как в ноябре, например, так считала четверть опрошенных, то есть каждый четвертый.

Причем, именно на продукты питания население стало тратить больше, чем годом ранее, замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев . Так, согласно данным «Ромира», доля продуктов в общих расходах выросла до 54% в феврале по сравнению с 50% в декабре. При этом, общие траты за год выросли на 7,2%, что существенно выше официальной статистики по инфляции от Росстата в 4,2%.

«В целом ситуация в начале года ухудшилась: несмотря на двойное повышение ключевой ставки Центробанком в 2018 году, полностью устранить последствия повышения НДС не удалось. В итоге мы имеем дело с ситуацией, где с одной стороны регулятор говорит о достаточно низких показателях инфляции, которая находится на нижней границе ожиданий в 5%, и сигнализирует о возможном снижении ключевой ставки. Тогда как с другой экономическая картина в стране явно складывается не самым лучшим образом: настоящий рост цен в несколько раз опережает официальные расчеты Росстата, а реальные доходы стагнируют», — считает Николаев.

По оценке НИУ ВШЭ с 2014 по 2017 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения находились в зоне хронической рецессии, а в 2018 году наблюдалась стагнация доходов. Причем, рост розничной торговли в прошлом году на 2,6% — это предел для уровня сегодняшних доходов населения. К слову, лучше росли продажи не продуктов питания, а непродовольственных товаров. Но объяснение здесь простое: активизировались кредитные продукты в магазинах.

«Практически все большая часть населения, особенно низкодоходного, переходит на «кредитную модель потребления». Однако в подобной модели есть серьезные скрытые риски», — предупреждают эксперты НИУ ВШЭ в своем докладе «Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в 2018 году».

«Как свидетельствует экономическая история, чрезмерное заимствование, как правило, заканчивается скверно, независимо от того, кто занимает: человек, компания или страна. Всегда наступает час расплаты по долгам, а «мнимый» рост уровня жизни людей за счет потребительского кредитования ведет к формированию потребительской задолженности», — беспокоятся экономисты.

Объем потребкредитов, как и объем задолженности населения постоянно растет — это факт. Причем, рост этих параметров — более чем на 20% — намного опережает рост доходов населения даже в номинальном выражении, не говоря уже о реальных.

А чаще всего потребкредиты берут люди с невысокими доходами, которые пытаются удержать определенный уровень жизни. А это значит, что они легко могут столкнуться с трудностями при погашении кредитов.

«Это, с одной стороны, увеличивает риск бедности и неравенства в доходах, а с другой стороны, у них возникает усиленная мотивация к росту производительности своего труда и, соответственно, к переходу на более оплачиваемую работу», — считают экономисты НИУ ВШЭ.

Последний опрос ФОМ показал, что большинство россиян (62%) считают свое материального положение средним, при этом плохим его считает почти треть (27%), а вот хорошим — лишь 10% жителей России. Причем, треть опрошенных заявили, что в последнее время их материальное положение ухудшилось. А об улучшении заявили только 6%. Большинство никаких изменений не почувствовали. В целом, согласно опросу, денег даже на еду не хватает каждому десятому, на покупку одежды — каждому четвертому, а на бытовую технику — каждому третьему опрошенному. Причем, ситуация в селах и небольших городах сложней.

Ожидания на будущее довольно прагматичные. На улучшение материального положения надеется 20% и почти столько же (22%) на это не надеются. Пессимистичных настроений стало больше. Но большинство — почти 40% — вообще не ждут никаких изменений.

Роста потребительской активности в 2019 году эксперты тоже не ждут. Соснова считает, что эффект от повышения НДС достигнет своего пика в марте-апреле 2019 года, и только потом инфляционный процессы замедлятся. Она прогнозирует ускорение роста среднего чека россиян за поход в магазин в марте и апреле на 1,5-2% в месяц.