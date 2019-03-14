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Греф выступил против системы быстрых платежей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подключение обязательных платежей ненужно регулировать законом. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в ходе мастер-класса, который он проводил для финалистов конкурса "Лидеры России”.
"Если говорить о законе, я не большой любитель кого-то законом заставлять чего-то. У нас столько принято законов. Законами можно разрушать, создавать тяжеловато. Я против законодательного регулирования такого рода вещей", — ответил он на вопрос конкурсанта.
Напомним, что система быстрых платежей была запущена в конце января.
Она позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках.
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