Греф выступил против системы быстрых платежей

Подключение обязательных платежей ненужно регулировать законом. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в ходе мастер-класса, который он проводил для финалистов конкурса "Лидеры России”.

"Если говорить о законе, я не большой любитель кого-то законом заставлять чего-то. У нас столько принято законов. Законами можно разрушать, создавать тяжеловато. Я против законодательного регулирования такого рода вещей", — ответил он на вопрос конкурсанта.

Напомним, что система быстрых платежей была запущена в конце января.

Она позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках.