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СМИ: в России участились добровольные отказы от пенсии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россияне стали в два раза чаще отказываться от пенсии. Об этом пишет News.ru со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
В 2015-м году пенсию стали получать 12,5 тысячи россиян, которые прежде отложили оформление выплат на срок от 12 месяцев. В 2016-м таких граждан было 18,1 тысячи, а в 2017-м — 25,4 тысячи. По закону те, кто отказался от пенсии на срок от года до 10 лет, могут увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент. При этом растет как фиксированная выплата, так и страховая часть.
Если любой россиянин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста, то фиксированная выплата вырастет на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Госдумы внести поправки в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров. Предполагается, что правительство РФ утвердит единую методику расчета прожиточного минимума для всех регионов. Это позволит избежать занижений при установлении доплат.
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Личный счет , Дмитрий Медведев , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Правительство РФ
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