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В России выявили новую незаконную схему обналичивания денег 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Прокуратура Краснодарского края выявила новую схему обналичивания денежных средств, факты использования которой на территории России ранее не выявлялись.
Это произошло, когда надзорный орган изучал материалы уголовного дела о разбойном нападении с целью хищения более 29 миллионов рублей. При этом ведомство заинтересовалось происхождением данной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.
В ходе проверки было установлено, что жительница Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в одном из банков расчетный счет, на который были переведены более 29 миллионов рублей. Затем при снятии денег женщина, пытаясь придать законный вид операции, предоставила документы о купле-продаже недвижимости. Однако затем выяснилось, что указанная сделка не заключалась, а объект недвижимости гражданке никогда не принадлежал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, прокуратура поручила компетентным службам проверить сделки, имеющие схожие признаки, для пресечения подобных инцидентов.
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