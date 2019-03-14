В России выявили новую незаконную схему обналичивания денег

Прокуратура Краснодарского края выявила новую схему обналичивания денежных средств, факты использования которой на территории России ранее не выявлялись.

Это произошло, когда надзорный орган изучал материалы уголовного дела о разбойном нападении с целью хищения более 29 миллионов рублей. При этом ведомство заинтересовалось происхождением данной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.

В ходе проверки было установлено, что жительница Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в одном из банков расчетный счет, на который были переведены более 29 миллионов рублей. Затем при снятии денег женщина, пытаясь придать законный вид операции, предоставила документы о купле-продаже недвижимости. Однако затем выяснилось, что указанная сделка не заключалась, а объект недвижимости гражданке никогда не принадлежал.