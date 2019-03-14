Прокуратура Краснодарского края выявила новую схему обналичивания денежных средств, факты использования которой на территории России ранее не выявлялись.
Это произошло, когда надзорный орган изучал материалы уголовного дела о разбойном нападении с целью хищения более 29 миллионов рублей. При этом ведомство заинтересовалось происхождением данной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.
В ходе проверки было установлено, что жительница Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в одном из банков расчетный счет, на который были переведены более 29 миллионов рублей. Затем при снятии денег женщина, пытаясь придать законный вид операции, предоставила документы о купле-продаже недвижимости. Однако затем выяснилось, что указанная сделка не заключалась, а объект недвижимости гражданке никогда не принадлежал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, прокуратура поручила компетентным службам проверить сделки, имеющие схожие признаки, для пресечения подобных инцидентов.