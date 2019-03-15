Мутко вмешался в ситуацию с переплатой за ЖКХ

Переплата россиян за услуги ЖКХ — «это настолько поверхностно с обывательской точки зрения», заявил, как сообщает РИА Новости, вице-премьер Виталий Мутко

«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять», — считает вице-премьер Мутко, курирующий строительство и региональное развитие.

Также Артемьев отмечал, что «коммунальные монстры» из граничащих друг с другом областей могут назначать тарифы, которые отличаются в 54 раза.

По словам Мутко, «все намного глубже», чем думает руководитель ФАС, так как размер тарифа складывается из множества факторов, в том числе условий водоподготовки и теплоснабжения.