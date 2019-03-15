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Мутко вмешался в ситуацию с переплатой за ЖКХ 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Переплата россиян за услуги ЖКХ — «это настолько поверхностно с обывательской точки зрения», заявил, как сообщает РИА Новости, вице-премьер Виталий Мутко.
В понедельник начальник Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что большинство граждан переплачивают «коммунальным монстрам» больше 100% себестоимости поставляемых ресурсов.
«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять», — считает вице-премьер Мутко, курирующий строительство и региональное развитие.
Также Артемьев отмечал, что «коммунальные монстры» из граничащих друг с другом областей могут назначать тарифы, которые отличаются в 54 раза.
По словам Мутко, «все намного глубже», чем думает руководитель ФАС, так как размер тарифа складывается из множества факторов, в том числе условий водоподготовки и теплоснабжения.
«Разница между регионами есть и будет», — подчеркнул он, отметив при этом, что «дисбаланс сокращается».
Комментарии15
Личный счет , Игорь Артемьев , Виталий Мутко , ФАС
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