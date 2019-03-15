Назван средний доход фрилансеров

Биржа фриланса FL.ru провела исследование и выяснила, сколько в среднем зарабатывают фрилансеры. Средний заработок исполнителей на бирже составляет 50 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие те, кто работает на фриланс-бирже больше года (61%) и по 3-5 лет (20%). Были опрошены программисты, копирайтеры, дизайнеры, разработчики программного обеспечения — всего 620 человек из шести регионов страны.

Так, треть опрошенных в месяц зарабатывает 40-50 тысяч рублей при частичной занятости 3-5 часов в день. 2,5% получают более 150 тысяч рублей (дизайнеры и разработчики из Москвы и Санкт-Петербурга).

Те, для кого фриланс не основной источник дохода, а дополнительный стимул для заработка во вне рабочее время, получают ежемесячно 15-20 тысяч рублей.

При этом для 20% фрилансеров главным являются интерес к проекту и самореализация, а потом уже деньги.