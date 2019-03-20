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Сбербанк заявил о запуске нового сервиса 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Сбербанк заявил о запуске сервиса по снятию наличных в кассах мелких магазинов в июле 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на сообщение от сотрудников банка. Услуга будет доступна при условии оплаты покупки картой Visa или Mastercard.
Лимит снятия наличных строго определён: не более 5 тысяч рублей. При этом, в каких именно магазинах будет доступно «обналичивание» пока не известно. Автор статьи отмечает, что сервис появится в точках малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес будет подключён к программе в сентябре.
Воспользоваться услугой смогут держатели карт Visa и Mastercard, выпущенные Сбербанком, а также владельцы карт Visa других банков. Для этого клиенту необходимо будет рассчитаться за покупку «безналичным» способом оплаты и назвать сумму, которую хотелось бы получить наличными.
«Кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом», — приводит РБК слова представителя банка.
По мнению экспертов Сбербанка, таким образом, удастся приучить россиян чаще расплачиваться картой. Услуга также будет полезна для предпринимателей, поскольку будет привлекать в торговые точки больше покупателей.
О внедрении сервиса в феврале 2018 года уже заявлял глава Сбербанка Герман Греф. Планировалось запустить услугу до конца прошлого года. Однако весь 2018 год ушёл у специалистов Сбербанка на тестирование сервиса в сельских магазинах и отдалённых населённых пунктах по требованию ЦБ.
Комментарии
Личный счет , Компании , Герман Греф , Visa , Сбербанк России , Центральный банк России , РБК
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