Сбербанк заявил о запуске нового сервиса

Сбербанк заявил о запуске сервиса по снятию наличных в кассах мелких магазинов в июле 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на сообщение от сотрудников банка. Услуга будет доступна при условии оплаты покупки картой Visa или Mastercard.

Лимит снятия наличных строго определён: не более 5 тысяч рублей. При этом, в каких именно магазинах будет доступно «обналичивание» пока не известно. Автор статьи отмечает, что сервис появится в точках малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес будет подключён к программе в сентябре.

Воспользоваться услугой смогут держатели карт Visa и Mastercard, выпущенные Сбербанком, а также владельцы карт Visa других банков. Для этого клиенту необходимо будет рассчитаться за покупку «безналичным» способом оплаты и назвать сумму, которую хотелось бы получить наличными.

«Кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом», — приводит РБК слова представителя банка.

По мнению экспертов Сбербанка, таким образом, удастся приучить россиян чаще расплачиваться картой. Услуга также будет полезна для предпринимателей, поскольку будет привлекать в торговые точки больше покупателей.