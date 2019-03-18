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Новый налог с зарплаты могут ввести в России 

Банки Сегодня + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве финансов и Центральном банке рассматривают вариант введения нового налога с зарплаты в размере до 6%. Взиматься он будет со всех работающих, но от него можно будет и отказаться. Деньги пойдут на накопительную пенсию работающих (то есть, на индивидуальный пенсионный капитал).
Это только один из рассматриваемых вариантов — ввести сбор с зарплаты работника в размере сначала 1%, через год — 2% и так далее до 6%. Сам процесс взимания налога будет таким же, как и для НДФЛ.
Взимать налог планируется со всех работающих, которые от него не откажутся. Отказаться, как планируется, можно будет просто написав заявление. Но тогда на накопительную пенсию не будут распределяться деньги, а гражданин не получит некоторые налоговые льготы.
В настоящее время законодательно установлена ставка отчислений в Пенсионный фонд в размере 22% от заработка работника. Если до 2014 года отчисления делились — 16% в «общий котел» и 6% на накопления — то сейчас в общий фонд направляются все средства. Поэтому в Центробанке считают, что вернуть старую систему распределения просто не получится.
Стоит учитывать: сейчас на накопления можно направлять деньги и добровольно, а новый налог просто формализует эту систему. Одновременно ведомства будут решать, как мотивировать граждан к более активному участию в своей будущей пенсии.
Эксперты и участники рынка сомневаются в том, что система заработает. Представитель НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Сергей Эрлик считает, что люди, вероятнее всего, не станут участвовать в добровольной накопительной системе. В предлагаемой форме сначала «по умолчанию» в системе будут участвовать многие, но по мере того, как они узнают о возможности отказаться, количество участников сократится очень существенно.
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Комментарии10
Личный счет , Сергей Эрлик , Минфин , Центральный банк России , Лукойл-Гарант
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