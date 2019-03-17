Ипотечных должников освободили от непомерного бремени

Заёмщики, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках госпрограммы помощи, освобождаются от необходимости платить исполнительский сбор. Также меняется порядок исчисления сбора по солидарному взысканию. Поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве вступают в силу 17 марта.

Целевая категория заёмщиков, ради которой готовились послабления — это граждане, оформившие валютную ипотеку и не сумевшие выполнить обязательства из-за финансового кризиса 2014 года, отмечали ранее в Госдуме

До этого семипроцентные исполнительские сборы взымались не только с самого заёмщика, но и с поручителей (солидарное взыскание).

«Если муж и жена взяли квартиру в ипотеку и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор», — пояснял коллизию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятый закон эту норму отменяет: теперь исполнительский сбор взыщут только с должника. Размер его тот же — 7 процентов, но не менее 1000 рублей с гражданина или ИП, и 10 тысяч рублей — с организации.

По новому закону, приставы также обязаны прекратить производство, если кредитор получил страховую выплату по договору страхования ответственности заёмщика.