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Ипотечных должников освободили от непомерного бремени 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Заёмщики, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках госпрограммы помощи, освобождаются от необходимости платить исполнительский сбор. Также меняется порядок исчисления сбора по солидарному взысканию. Поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве вступают в силу 17 марта.
Целевая категория заёмщиков, ради которой готовились послабления — это граждане, оформившие валютную ипотеку и не сумевшие выполнить обязательства из-за финансового кризиса 2014 года, отмечали ранее в Госдуме.
До этого семипроцентные исполнительские сборы взымались не только с самого заёмщика, но и с поручителей (солидарное взыскание).
«Если муж и жена взяли квартиру в ипотеку и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор», — пояснял коллизию спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Принятый закон эту норму отменяет: теперь исполнительский сбор взыщут только с должника. Размер его тот же — 7 процентов, но не менее 1000 рублей с гражданина или ИП, и 10 тысяч рублей — с организации.
По новому закону, приставы также обязаны прекратить производство, если кредитор получил страховую выплату по договору страхования ответственности заёмщика.
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Комментарии
Личный счет , Вячеслав Володин , Госдума
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