Названы условия для «работы мечты»

Россияне перечислили критерии идеальной работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

Более всего работники хотят видеть в «работе мечты» стабильность, высокую зарплату и хороший коллектив (76, 74 и 73 процента респондентов соответственно). Также более половины опрошенных отметили важность наличия опытного и лояльного руководителя, а также удобное расположение и близость к дому (56 и 54 процента).

Наличие соцпакета и нематериальных бонусов отметили 44 процента опрошенных, для 30 процентов оказался важен гибкий график работы. Быстрый карьерный рост и наличие разнообразных и интересных проектов выбрали 29 и 28 процентов респондентов.

При этом престиж и известность компании оказалась важна всего для 16 процентов работников, замкнуло рейтинг наличие корпоративного детского сада, за него высказались 5 процентов.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех округов России.

21 февраля сообщалось, что уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами. В то же время большинство жителей страны устраивает график работы — таких оказалось 43 процента.