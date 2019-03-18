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Названы условия для «работы мечты» 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне перечислили критерии идеальной работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.
Более всего работники хотят видеть в «работе мечты» стабильность, высокую зарплату и хороший коллектив (76, 74 и 73 процента респондентов соответственно). Также более половины опрошенных отметили важность наличия опытного и лояльного руководителя, а также удобное расположение и близость к дому (56 и 54 процента).
Наличие соцпакета и нематериальных бонусов отметили 44 процента опрошенных, для 30 процентов оказался важен гибкий график работы. Быстрый карьерный рост и наличие разнообразных и интересных проектов выбрали 29 и 28 процентов респондентов.
При этом престиж и известность компании оказалась важна всего для 16 процентов работников, замкнуло рейтинг наличие корпоративного детского сада, за него высказались 5 процентов.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех округов России.
21 февраля сообщалось, что уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами. В то же время большинство жителей страны устраивает график работы — таких оказалось 43 процента.
12 марта в Минтруде России рассказали о переизбытке специалистов в сфере бизнеса и администрации. Уточняется, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Это связано с тем, что в период становления экономики отмечался рост создания компаний, расширение сфер услуг и офисного хозяйства, и в последнее время рынок труда оказался переполнен специалистами этой области.
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Личный счет , Минтруд , РИА Новости
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