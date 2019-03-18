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Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Предпенсионеры могут увеличить свои доходы за счет переподготовки, рассказал «Российской газете» проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.
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По его словам, бедность в России имеет возрастной характер — наиболее богаты граждане 45 лет, а с возрастом доход падает, тогда как в США богаче других предпенсионеры (около 65 лет).
«Правительство (России. — Прим. ред.) всерьез взялось за борьбу с бедностью», — уверен Зубец.
По его словам, сделать российских предпенсионеров богаче сможет государственная программа переподготовки — она поможет получить востребованные профессии и адаптироваться на рынке труда.
Кроме того, проректор Финуниверситета отметил, что государству следует поддерживать в суде тех, кто не получил работу из-за возраста. Это поможет «сдвинуть с места» ситуацию с возрастной дискриминацией со стороны работодателей.
Комментарии485
Личный счет , Видео , Алексей Зубец , Финансовый университет , "Российская газета"
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