Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов

По его словам, бедность в России имеет возрастной характер — наиболее богаты граждане 45 лет, а с возрастом доход падает, тогда как в США богаче других предпенсионеры (около 65 лет).

«Правительство (России. — Прим. ред.) всерьез взялось за борьбу с бедностью», — уверен Зубец.

По его словам, сделать российских предпенсионеров богаче сможет государственная программа переподготовки — она поможет получить востребованные профессии и адаптироваться на рынке труда.

Кроме того, проректор Финуниверситета отметил, что государству следует поддерживать в суде тех, кто не получил работу из-за возраста. Это поможет «сдвинуть с места» ситуацию с возрастной дискриминацией со стороны работодателей.