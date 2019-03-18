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Покупки машин и жилья по картам станут дешевле 

Рамблер + ещё 15 3 часа назад
Фото: ТАСС
Центробанк, Visa, MasterCard и Национальная система платежных карт «Мир» представили предложения по снижению комиссий при крупных покупках с карт и социально значимых платежах. Об этом сообщает РБК.
По данным портала, ЦБ и платежные сервисы хотят установить предельную сумму комиссий при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и оплаты медицинских и образовательных услуг.
Новые тарифы предлагается запустить с 1 октября 2019 года. Речь идет о снижении эквайринговых комиссий (за проведение платежей по картам в торговых точках). Основная составляющая эквайринга — это комиссия, которую обслуживающий платежи банк платит в пользу банка, выпустившего карту.
«Мир» и Visa предложили установить тариф за покупку авто и недвижимости по картам на уровне 0,8 процентов от суммы чека, но не более десяти тысячи рублей с одной покупки. У Mastercard уже действует комиссия в 0,8 процента при покупке квартиры по карте. Система согласилась установить для машин ту же комиссию с предельной суммой в десять тысяч рублей, но по «более дешевым» машинам хочет взимать комиссию в 1,2 процента.
Для аптек Visa предложила комиссии на уровне 1,2 процента, система «Мир» и Mastercard — в 1,3 процента. При оплате образовательных услуг «Мир» готова снизить тариф до 0,3 процента, Visa — до одного процента, а Mastercard — до 0,8 процента. При оплате услуг в лицензированных клиниках Visa и Mastercard готовы брать комиссию в один процент, а «Мир» — в 0,3 процента.
Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил РБК, что предложения ЦБ и платежных систем «абсолютно игнорируют» проблемы, о которых заявляли в ассоциации: высокие ставки эквайринга в интернет-торговле, для малого бизнеса и в сегменте непищевых товаров.
Ранее в Ассоциации банков «Россия» (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ) заявили о готовности снизить размеры комиссий для части покупок. В банках выступили против госрегулирования эквайринговых комиссий, но согласились на их точечное снижение. Сообщалось, что благодаря этому комиссии могут упасть для крупных покупок и социально значимых платежей (в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта).
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Сергей Беляков , Visa , Банк ВТБ , Сбербанк России , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк , РБК
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