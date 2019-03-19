Медведев обрадовал бюджетников

Зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников с 1 октября 2019 года будут увеличены на 4,3%. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , который поручил проиндексировать выплаты работникам бюджетной сферы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", — говорится в распоряжении.

Повышение зарплат коснётся сотрудников федеральных бюджетных и автономных учреждений, работников государственных органов и гражданского персонала воинских частей.

Ранее Медведев подписал указ об индексации социальных пенсий россиян: с 1 апреля они будут увеличены на 1,02%. После пересчёта размер средней выплаты составит 9266 рублей. Социальные пенсии положены жителям страны, которые по достижению пенсионного возраста обладают рабочим стажем недостаточным для получения страховой пенсии или не обладают им вовсе. Также на выплаты могут претендовать инвалиды 1,2, 3 групп, дети-инвалиды, сироты, иностранцы, живущие в России, и люди, не имеющие гражданства. По статистике, на сегодняшний день в стране около 4 млн человек получают социальную пенсию.