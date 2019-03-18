В России с 1 апреля вырастут пенсии

Социальные пенсии граждан РФ будут увеличены в связи с распоряжением председателя правительства страны Дмитрия Медведева об индексации выплат. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", — говорится в документе.

Социальные выплаты положены жителям страны, которые по достижению пенсионного возраста обладают рабочим стажем недостаточным для получения страховой пенсии или не обладают им вовсе. Примечательно, что выйти на социальную пенсию в России можно на пять лет позже, чем на страховую. После повышения пенсионного возраста женщины могут сделать это в 65 лет, мужчины — в 70. Также на социальные выплаты могут претендовать инвалиды 1,2, 3 групп, дети-инвалиды, сироты, иностранцы, живущие в России, и люди, не имеющие гражданства. По статистике, на сегодняшний день в стране около 4 млн человек получают социальную пенсию.

Выплаты индексируются каждый год 1 апреля. После очередного пересчёта размер средней выплаты составит 9266 рублей.

С 1 января размер страховых пенсий в России вырос на 1 тысячу рублей. Повышение затронуло даже тех, кто только планирует выйти на заслуженный отдых в 2019 году. С учётом всех индексаций цена пенсионного балла достигла отметки 87,24 рубля.