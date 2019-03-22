В Пенсионном фонде рассказали о россиянах с двумя пенсиями

В первую очередь, двойные пенсии назначаются нетрудоспособным членам семей ликвидаторов Чернобыльской аварии, пострадавших в результате работы в заражённой зоне, а также в зоне отчуждения.

Также выплаты положены участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) и гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». получившим инвалидность в результате военной травмы.

Кроме того двойные пенсии полагаются родителями и вдовам призывников, погибших во время прохождения службы, либо скончавшихся от военной травмы уже после увольнения, либо ставшими инвалидами.

Наконец, две выплаты от государства получают федеральные государственные гражданские служащие, космонавты и лётчики испытатели.

По данным ПФР, пенсионеры получают разные сочетания выплат в зависимости от категории получателя. Например, лётчикам испытателям положены страховая пенсия по старости и государственная пенсия за выслугу лет, блокадники получают пенсию по инвалидности и страховую выплату по старости, а семьям ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС к страховой пенсии положена ещё пенсия по потере кормильца.