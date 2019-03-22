Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.78
$
64.00
72.65
72.85
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
67.85
+0.00 Золото
1312.70
+0.12 РТС
1238.19
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1387
+0.0206
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

В Пенсионном фонде рассказали о россиянах с двумя пенсиями 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил предоставить право на получение двойной пенсии нетрудоспособным членам семей тех, кто принимал участие в ликвидации радиационной «Кыштымской аварии» в 1957 году, сообщает «Российская газета». По этому случаю, специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) разъяснили, кто из россиян сегодня может претендовать на двойные выплаты от государства.
В первую очередь, двойные пенсии назначаются нетрудоспособным членам семей ликвидаторов Чернобыльской аварии, пострадавших в результате работы в заражённой зоне, а также в зоне отчуждения.
Также выплаты положены участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) и гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». получившим инвалидность в результате военной травмы.
Кроме того двойные пенсии полагаются родителями и вдовам призывников, погибших во время прохождения службы, либо скончавшихся от военной травмы уже после увольнения, либо ставшими инвалидами.
Наконец, две выплаты от государства получают федеральные государственные гражданские служащие, космонавты и лётчики испытатели.
По данным ПФР, пенсионеры получают разные сочетания выплат в зависимости от категории получателя. Например, лётчикам испытателям положены страховая пенсия по старости и государственная пенсия за выслугу лет, блокадники получают пенсию по инвалидности и страховую выплату по старости, а семьям ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС к страховой пенсии положена ещё пенсия по потере кормильца.
Комментарии70
Личный счет , Видео , Андрей Барышев , Пенсионный фонд РФ , Госдума , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение