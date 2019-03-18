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Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам 

Российская Газета + ещё 1 18 марта 2019
Фото: РИА Новости
Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обычно алименты ассоциируются с выплатами, которые причитаются ребенку после развода родителей. Но по Семейному кодексу право на алименты имеют сразу несколько категорий родственников.
Например, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время брака или в течение года с момента расторжения брака.
При этом претендовать на алименты могут инвалиды I, II или III групп, а также граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. Так как 3 октября 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет, депутаты Госдумы вышли с законопроектом о том, чтобы для получателей алиментов возраст выхода на пенсию оставить без изменений.
Ведь зачастую алименты — это единственный источник средств к существованию членов или бывших членов семьи, поэтому увеличение продолжительности трудоспособного возраста никак не должно отразиться на поддерживающих выплатах, посчитали законодатели.
Ранее Госдума одобрила законопроект в трех чтениях. После этого он был принят Советом Федерации.
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Личный счет , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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