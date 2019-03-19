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Названы самые дорогие для жизни города мира 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британский журнал Economist Intelligence Unit (EIU) составил рейтинг городов с точки зрения дороговизны проживания. Полный список мегаполисов опубликован на официальном сайте EIU.
Для этого специалисты проанализировали цены на 160 различных товаров и услуг в 133 городах по всей планете.
Впервые в истории рейтинга сразу три мегаполиса заняли первое место, набрав по 107 баллов каждый. Ими оказались Париж, Сингапур и Гонконг.
Сразу за ними следует швейцарские Цюрих (106 баллов) и Женева (101 балл). В десятку лидеров также вошли Осака (Япония) (101 балл), южнокорейский Сеул (100 баллов), Копенгаген (Дания) (100 баллов), Нью-Йорк (100 баллов), Тель-Авив (99 баллов) и Лос-Анджелес (99 баллов).
Самыми дешевыми городами оказались венесуэльская столица Каракас (15 баллов), столица Сирии Дамаск (25 баллов), Ташкент (Узбекистан) (33 балла), казахстанский Алматы (35 баллов) и индийский Бангалор (39 баллов).
В октябре прошлого года Mastercard опубликовал рейтинг 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира. Для этого эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай (ОАЭ), где туристы в среднем оставляют 537 долларов.
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