Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Благодаря поправкам ко второму чтению, проект теперь предусматривает разработку единой методики расчета суммы "минималки", что поможет избежать манипуляций с данным показателем.

Напомним, что в законопроекте по поручению главы государства исправляется несправедливость, с которой столкнулись малообеспеченные пенсионеры. С 1 января 2019 года они не увидели обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано вместо социальной доплаты до прожиточного минимума в том или ином регионе. Законопроектом предлагается сначала устанавливать социальную доплату и только затем проводить индексацию. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации.

Проектом предусматривается также доплатить те суммы, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году. Граждане получат надбавку "задним числом" в мае-июне, обещали в Минтруда

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин , цель законопроекта — "поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата".

В ходе рассмотрения законопроекта была одобрена поправка, предложенная "Единой Россией" . Она регулирует установление прожиточного минимума пенсионера. В целом по стране этот показатель будет устанавливаться в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете. При этом величина прожиточного минимума в каждом регионе, согласно поправке, будет определяться по правилам, которые разработает правительство РФ

— Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны, — назвал причину изменений спикер ГД. — Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.

Дело в том, что порой региональные министерства финансов пытаются подогнать под удобные для себя цифры, объяснили ранее в "ЕР". Единая методика будет означать, что расчеты будут вестись честно. В профильном комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов признали, что некоторые регионы не используют рекомендации Минтруда и занижают прожиточный минимум, чтобы рассчитывать на федеральную надбавку. Теперь правительство должно будет утвердить правила, по которым регионы будут такую "минималку" устанавливать.

Уже на этой неделе законопроект будет принят в третьем чтении, чтобы он заработал как можно скорее.

Важно, что граждане получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%, при этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически, уточнил Володин.