Программу маткапитала решили продлить

В России планируется продлить программу выплаты материнского капитала гражданкам, у которых появились двое или более детей, с 2021 до 2024 года, пишет «Известия» в среду, 20 марта.

Такое предложение готовится в Минтруде к осени. Решение будет принято после завершения анализа эффективности распоряжения россиянками этими деньгами.

О том, что «с высокой долей вероятности» программу продлят заявили также сотрудники аппарата заместителя председателя России Татьяны Голиковой

Однако в Пенсионном фонде России , выступающем администратором программы, сказала о преждевременности подобных прогнозов.

Между тем, Экспертный центр при федеральном правительстве, по данным издания, уже рассчитал, что число получателей этих выплат в скором будущем сократится почти на треть из-за резкого снижения рождаемости в 90-х.

Материнский капитал стали выплачивать россиянкам, у которых родился (или был усыновлен) второй, третий или последующие дети, с 2007 года. Программу несколько раз продлевали. В настоящее время, она рассчитана до конца 2021 года.

Первоначально сумма выплаты составляла 250 тысяч рублей. В 2015 году она достигла 453 тысяч рублей. Деньгами можно воспользоваться для приобретения жилья, оплаты образования или социальной адаптации ребенка, на выплату ежемесячного содержания малообеспеченной семье.

Ежегодно участниками программы становятся до 800 тысяч российских семей.